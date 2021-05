All'interno dell'ormai famigerato casting per la scelta del nuovo allenatore della Sampdoria, la candidatura più forte in questo momento pare essere quella dell'ex tecnico blucerchiato Marco Giampaolo. L'allenatore, ancora sotto contratto con il Torino, sarebbe il preferito dalla dirigenza di Corte Lambruschini, tanto che dopo i contatti telefonici dei giorni scorsi si sarebbe svolto anche un pranzo in Emilia.



A riportare la notizia è Il Secolo XIX, che racconta di un summit a tavola tra Giampaolo, il direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti e il responsabile dello scouting Riccardo Pecini. Assente invece Massimo Ferrero. I tre avrebbero avuto un confronto aperto toccando i vari obiettivi, dal calciomercato agli obiettivi alle garanzie. Giampaolo pare abbia preso tempo, e rifletterà sulla proposta sapendo di avere due alternative aperte, ossia Bologna e Sassuolo.