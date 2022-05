Intervistato da Sky nel post partita della sfida persa contro la Lazio, l'allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo ha analizzato così la gara."Direi che è stata una buona gara. La nostra prestazione non mi è dispiaciuta affatto, al netto della qualità di cui dispone la Lazio. Abbiamo subito un gol su punizione ma avevamo avuto delle occasioni prima; il secondo su un'uscita di un nostro difensore, Augello"."Ritengo che si sia fatto molto meglio che nelle ultime partite, soprattutto sul piano tecnico, nella capacità di crearci situazioni offensive. Abbiamo anche palleggiato meglio, insomma la squadra sul piano tecnico ha fatto molto meglio del recente passato"."La posizione di Candreva? Lì ha tutte le possibilità di esprimersi al meglio, è la sua mattonella. Audero era uscito dalla formazione titolare per un infortunio, ha lavorato tanto, e io l'ho messo a Venezia ritenendo potesse essere sua partita. In generale posso dire di avere due portieri affidabili"."Non è cambiato niente, come avevo detto anche dopo la vittoria nel derby. Sapevo che non era stata decisiva per la salvezza. C'è ancora da fare qualche punto, ora ci prepariamo al meglio per la prossima. Che sarà probabilmente decisiva, o almeno spero; ma c'è sempre l'ultima contro l'Inter"."Una partita che abbiamo fatto con giudizio, poi come è normale che sia i valori spostano l'esito. Le prodezze come queslla di Luis Alberto sul secondo gol ci stanno. Ma siamo andati molto meglio rispetto al solito".