Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, commenta a Rai Sport il successo in Coppa Italia con la Spal: "Abbiamo fatto una buona gara calciando tante volte in porta, meritavamo di vincere con più scarto ma va bene così anche perché ho fatto giocare tanti ragazzi che avevano giocato poco o anche mai. Questo vuol dire allenare ragazzi con grande professionalità, bravi tutti. Kownacki? Qualcuno aveva bisogno di giocare bene per ritrovare entusiasmo come Kownacki, mentre a Saponara serviva solo confidenza dopo l'infortunio. Vieira? Ha un futuro davanti alla difesa, ma è molto giovane e ci dobbiamo lavorare".