L'indiscrezione, circolata già nelle scorse settimane, ieri è tornata a rimbalzare con più forza. La Sampdoria starebbe infatti pensando ad un Marco Giampaolo di ritorno per sostituire l'ormai ex tecnico blucerchiato Claudio Ranieri.



Secondo Gianluca Di Marzio, la prima idea di Massimo Ferrero per il post Ranieri condurrebbe infatti proprio all'allenatore di Giulianova, protagonista di tre stagioni molto positive a Genova, sponda blucerchiata. I primi contatti tra le parti sarebbero già stati avviati, bisognerà vedere ora se ci sarà unità di progetti e se Giampaolo accetterà di tornare in una piazza dove ha già allenato.