Oltre alla questione allenatore, attenzione anche alla vicenda direttore sportivo in casa Sampdoria. Il presidente blucerchiato Massimo Ferrero, infatti, è alle prese con il contratto in scadenza di Carlo Osti e le varie alternative. La principale, in questo momento, sembra essere quella di Daniele Faggiano.



L'ex dirigente del Genoa è ancora sotto contratto con la squadra rossoblù, e secondo Il Secolo XIX Ferrero avrebbe già avviato i primi contatti con Preziosi. Il patron del Grifone si sarebbe detto disponibile a liberare senza problemi Faggiano, dal momento che il ds è ancora sotto contratto per circa 750mila euro, e ciò consentirebbe al Genoa di risparmiare la cifra.