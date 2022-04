In vista di Verona-Sampdoria, altra sfida cruciale per il club blucerchiato, l'allenatore doriano Marco Giampaolo sembra essere disposto a mettere in discussione tutto il suo impianto di gioco e le sue certezze. Il tecnico del club genovese, infatti, sembra orientato ad abbandonare il 4-3-1-2, per passare ad un altro modulo, il 4-4-2.



Ciò comporterà ovviamente delle soluzioni diverse a livello di uomini, tranne in difesa: davanti ad Audero, la linea a quattro dovrebbe rimanere invariata con Bereszynski, Colley, uno tra Ferrari e Yoshida e Murru in vantaggio su Augello. A trasfigurarsi radicalmente sarà il centrocampo: Candreva dovrebbe tornare esterno, con a sinistra Thorsby, mentre Sensi potrebbe essere arretrato play assieme a Rincon. In attacco, scelte obbligate: dovrebbe partire Caputo insieme a Sabiri, con Quagliarella in panchina per offrire almeno un cambio a gara in corso.