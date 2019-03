Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la goleada contro il Sassuolo. "Sono tante le cose che mi sono piaciuto, soprattutto la personalità nel giocare contro una squadra di valore come il Sassuolo. Andiamo in cerca di migliorare la nostra autostima, oggi è stato un tassello. Il fatto di andare in gol con cinque marcatori diversi, la rete di Quagliarella e tante note positive. Mi è dispiaciuto subire soltanto il terzo gol, bisogna anche migliorare la ferocia nel gestire le piccole cose. Mi aspettavo che De Zerbi giocasse con i tre dietro, dovevamo stare alti per metterli in difficoltà e l'abbiamo preparata così. Sono stati bravi i miei calciatori ad interpretarla in maniera perfetta, mi è piaciuto molto Defrel che non ha mai giocato in quella posizione. Cerchiamo di correre il giusto distribuendo bene il carico di lavoro, questo tipo di calcio è vincolato dalla disponibilità dei calciatori. Si è notata la mano di un tecnico che è lì da tre anni, siete stati costanti nel tempo nonostante le cessioni. Cosa ti aspetti?

"Siamo partiti tre anni fa con un percorso lungo, oggi la Sampdoria riesce a dar continuità perchè sono cresciuti quelli che sono rimasti. Discuto sempre di questo con il club, il salto di qualità lo facciamo quando consolidiamo quelli bravi altrimenti si ricomincia sempre da capo. I ragazzi sono sempre disponibili, però lo step finale non so se riusciamo a farlo. I Linetty, i Praet, gente che viene da lontano oggi sono calciatori diversi. E' chiaro che il lavoro ti permette di consolidare le conoscenze, bisogna dare l'ultima pennellata a quel quadro".