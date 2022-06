Sono giornate dense di impegni per la Sampdoria, che ieri ha visto Marco Giampaolo, ricevendo dal tecnico una richiesta ben precisa: l’allenatore vuole che venga definita la catena di comando, in modo da avere chiarezza in seguito alla riorganizzazione societaria. Il mister doriano chiede di evitare doppi ruoli e conflitti, e questo riguarda ad esempio la questione della coabitazione tra i due direttori sportivi, Osti e Faggiano, ieri assenti.



La dirigenza della Samp fino ad oggi non ha voluto affrontare l’argomento ma domani, scrive Il Secolo XIX, a Genova verrà sviscerato. Non sono però solo i direttori sportivi ad essere monitorati, quanto l’intera area e la sua organizzazione. Il summit di domani, a cui Giampaolo sarà assente (attenderà novità a casa a Giulianova) sarà proprio incentrato su questo. Attenzione anche al mercato dei ds. Se dovessero arrivare offerte per uno dei due, la Sampdoria di certo non si opporrà.