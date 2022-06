Si apre una settimana cruciale per il destino della Sampdoria, specialmente a livello di organizzazione. Oggi la società infatti incontrerà Marco Giampaolo per discutere il futuro dell'allenatore, mercoledì invece la dirigenza avrà un faccia a faccia anche con i due direttori sportivi Carlo Osti e Daniele Faggiano.



Secondo Il Secolo XIX la Samp incontrerà l'attuale ds e il responsabile delle aree tecniche. Probabile che le parti si confrontino per vedere come dividere compiti e incarichi, le indiscrezioni dei giorni scorsi andavano nella direzione di una coabitazione dei due dirigenti.