Alla vigilia di Samp-Monza, ha parlato Marco Giampaolo. Questa la sua conferenza stampa.



"La squadra ha lavorato bene, come sempre. Chi è rimasto a Genova ha lavorato più che bene. Chi era in nazionale si è ripresentato bene e sono pronti per giocare una grande partita. Colley si è allenato bene. Sono tutti recuperati tranne Winks".



"Gabbiadini sta sempre meglio. La convocazione in nazionale gli ha dato una bella iniezione di fiducia. Sulla professionalità non ci sono dubbi, sta meglio ed è a disposizione".



"Con Caprari e Sensi ho avuto un ottimo rapporto. Sensi è un ragazzo intelligente oltre ad essere un giocatore con tante qualità. Di Caprari ne ho parlato sempre in maniera positiva. Quando era alla Samp era in procinto di essere ceduto e litigavo col presidente perché dicevo che è forte, lo ritenevo un crack. Era un giocatore che, a mio avviso, doveva fare un ultimo step e acquisire consapevolezza, cosa che ha fatto. Quando siamo andati a giocare con l’Hellas, Caprari poteva avere un comportamento migliore ma non dal punto di vista tecnico perché ci sta che fai di tutto per segnare per una maglia, ed è giusto. Sul piano dei rapporti mi sarei aspettato un comportamento diverso ma questa cosa esula dal campo".