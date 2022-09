L'allenatore dellaMarco, come spesso accade, non dice cose banali in conferenza stampa pre partita. Il tecnico blucerchiato comincia analizzando la batosta rimediata al Bentegodi: "La partita di Verona è stata compromessa dane abbiamo già parlato. Probabilmente non abbiamo reagito in maniera lucida nel secondo tempo. È una gara archiviata, la partita più importante è quella di domani contro il Milan. Una squadra forte che ha acquisito consapevolezza nei propri mezzi, quando gioca lo fa con leggerezza e padronanza., quando pareggia è come se perdesse. Gara durissima e impegnativa, la Sampdoria dovrà giocare con il coraggio giusto.Non lo so, bisogna chiederlo allo Spezia che ci è riuscito. È una squadra forte, la più forte come ho detto. È matura, consapevole… Dovremo dare il 110%. Non ci sono partite facili, alcune proibitive. Bisogna sempre giocare, non si sa mai cosa possa succedere"."Noi dobbiamo da squadra che deve lottare per non retrocedere" prosegue. "Ma è chiaro questo concetto. Non abbiamo fatto investimenti per 40 milioni di euro, siamo onesti intellettualmente e sappiamo qual è il nostro obiettivo.Dobbiamo giocare le partite nella maniera giusta: qualche volta ci siamo riuscite, altre no. Ma fa parte del nostro valore complessivo, si lavora per migliorare. Tutti i calciatori nuovi provenivano da club in cui avevano lavorato in maniera differenziata, facendo il minimo indispensabile per dire “Sì, sto facendo qualcosa”.Ma sono consapevole di tutto questo, vado avanti per la mia strada. E con me, i miei calciatori".Giampaolo poi tocca anche gli argomenti dei singoli: "Ferrari e Murillo recuperano,non recupera.in campo. Purtroppo. Quagliarella ha avuto un problema ieri, ma ha recuperato,sta sempre meglio. Gioca bene con due attaccanti, se giochiamo con uno dipende molto dall’avversario. È una seconda punta, può far fatica sull’esterno. Ma è anche una risorsa.è un’altra seconda punta. Si allenava da solo, ma è più filiforme e può rientrare prima in forma. Ma devo conoscerlo meglio". E sull'involuzione di? "Se si generano alte aspettative per un calciatore bravo, appena gioca una partita sottotono lo si critica. Già in tempi non sospetti dissi di lasciarlo stare, adesso Sabiri non può permettersi di giocare una partita al di sotto perché si nota. Ma anche a lui è concesso qualche errore".Con che modulo partirà la Samp? "Per giocare colPer partire va bene, per finire no. La squadra sapeva che avremmo utilizzato questo modulo contro il Verona, avverto i miei ragazzi almeno una settimana prima. Se poi mi mancano giocatori cardine per la mia idea, devo cambiare. So già come giocare contro il Milan, ho le idee chiare. Una volta faccio una roba, una volta un’altra: faccio le cose in base alla forza dell’avversario, alla mia condizione mentale" riporta Sampnews24.com.Giampaolo ha chiesto chiarezza a livello societario: "Dobbiamo avere una buona comunicazione, univoca.Sono io che devo dare sicurezza e certezza agli altri. Qualora ci fosse qualche prurito, vorrei esserne a conoscenza. E che la comunicazione venisse gestita in maniera più discreta, ognuno racconta le cose a modo suo. È un problema che riguarda la tutela della squadra. Il mio lavoro mi pone sempre sulla graticola, sono continuamente in discussione".In chiusura una battuta su Leao: ", queste cose - conclude - lasciano il tempo che trovano"