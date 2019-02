Al termine della gara vinta 1-0 contro il Cagliari, l’allenatore della Samp Giampaolo ha parlato a DAZN: “Abbiamo giocato con un filo di preoccupazione di troppo, secondo me, soprattutto nel primo tempo e questo non ha giovato. La squadra dev’essere libera di esprimere il proprio gioco poi ci siamo scrollati di dosso questo fardello e ha fatto la partita che sa fare. Dovevamo vincere, e la squadra è stata brava a farlo, perché tre sconfitte un po’ di sporco addosso te lo lasciano sempre. Gli aspetti mentali fanno sempre la differenza, eravamo un po’ frenati e preoccupati. Abbiamo anche giocato con una squadra molto sbilanciata, offensiva, con un centrocampo molto offensivo, tre attaccanti e Sala terzino che ha le sue belle qualità da giocatore tecnico e di manovra. Questo è il DNA della squadra e non si scende a compromessi. Bisogna migliorare l’autostima e convivere con le pressioni per lottare per obiettivi straordinari, per cui magari non siamo costruiti ma ci si può adattare in corsa”.