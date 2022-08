L'allenatore dellaMarcoè pronto ad affrontare una nuova stagione a Genova. Lo farà con il consueto spirito di appartenenza, quello che ha contraddistinto sempre la sua avventura in blucerchiato: ". Non parlo di proprietà, ovviamente, ma come aspetto sentimentale" ha detto a La Gazzetta dello Sport. "Sette mesi fa, quando sono tornato, c’era un certo scenario. Suscettibile di possibili cambiamenti (la cessione della società, n.d.r.) dopo il conseguimento della salvezza, poi centrata.e quindi siamo ancora nella condizione di doverci ingegnare e capire come muoverci".I problemi, ovviamente, non mancano: ". Purtroppo gli interventi sul mercato devono essere contestualizzati anche attraverso cessioni. E ne sono state fatte: siamo partiti per il ritiro in 34 e ora il gruppo è di 22-23 giocatori. Fra le uscite, c’è poi quest’ultima non ancora ufficiale (Damsgaard, ma che dovrebbe concretizzarsi, anche se questo. Penso che quei soldi serviranno anche a fare altre cose".La Samp, quindi, non investirà: "Esatto. Bisogna essere creativi, capire come e dove intervenire e in quale modo.. Indossare l'elmetto? Intendevo dire di tirare fuori il massimo dal presente facendo di necessità virtù. Ho sempre creduto molto nel lavoro, ma poi sono le capacità individuali dei giocatori a portarlo ad un livello più alto. Qui ho un discreto zoccolo di giocatori che conosco e che fanno parte della storia della Samp. Aspettiamo di puntellare alcune situazioni tecniche per crescere ancora".Un reparto dove intervenire è sicuramente il centrocampo: ". La salvezza? Confermo. La A è sacrosanta. Il fatto di aspettare sul mercato è un modo di fare che condivido, se l’attesa ci può portare a prendere giocatori che ci consentano di fare il salto di qualità. Si interviene solo se puoi crescere".Uno dei grandi protagonisti della prossima stagione sarà sicuramente Sabiri: "Nel campionato scorso ha fatto un girone di ritorno importante, ma veniva dalla Serie B, ed è stato una sorpresa. Ora su di lui ci sono maggiori aspettative. Per lo stile con cui gioca, per le letture in campo e la capacità di rischiare la giocata è un giocatore di caratura internazionale, ha tutto per potersi aprire una carriera di alto livello.Mio futuro incerto? Io non faccio i conti senza l’oste, ma sulle cose che ho"In chiusura, una battuta sull'arbitro donna designato per la sfida di Coppa Italia di venerdì: "Penso che se è stata designata, ha le qualità per farlo. L’approccio verso un arbitro donna da parte dei calciatori sarà di rispetto e basato su un dialogo educato