Per la Sampdoria di Marco Giampaolo è già tempo di conferenza stampa pre partita. Alla vigilia della partita con l'Udinese, il tecnico doriano ha chiesto ai suoi giocatori di cancellare la delusione per il pareggio arrivato all'ultimo secondo con la Fiorentina, e le successive critiche mosse dal tecnico doriano ai calciatori nel post gara: "Siamo fin troppo onesti quando facciamo un certo tipo di dichiarazioni, rischiando che poi vengano enfatizzate. L’aver riconosciuto di aver fatto una prestazione al di sotto delle nostre qualità, è solo un messaggio culturale" ha spiegato l'allenatore alla stampa. "In un campionato tutte le squadre di Italia, tranne la Juventus che vince sempre, hanno delle partite al di sotto delle proprie qualità. La squadra si è allenata bene questa settimana, c’è qualcuno che si è aggregato solo stamattina, qualche problema di formazione lo abbiamo".



Grandi elogi anche per i futuri avversari, nonostante una classifica non impeccabile: "L’Udinese era partita benissimo in campionato, poi ha avuto qualche risultato negativo, è cambiato il tecnico ed è andata in difficoltà. È una squadra con qualità, fisica, con tanti chili, forte nell’uno contro uno. Ha giocatori che sanno accelerare. È una squadra forte - riporta Sampnews24.com - con una classifica che non gli rende giustizia. Mi aspetto una partita veramente complicata. La Sampdoria dovrà giocare a calcio domani, se la mettiamo sul piano della fisicità la perdiamo. Dobbiamo metterla sul piano tecnico. Può darsi che dovrò far iniziare un undici iniziale che possa pagare poi sul piano fisico. Il rischio di presentare una squadra non troppo equilibrata c’è. Domani è la partita di responsabilità collettiva. Linetty si è aggregato ieri con noi, ma l’ho visto bene. Sarà uno spunto di valutazione, Barreto purtroppo non ha recuperato". La Samp negli ultimi giorni è stata falcidiata dagli infortuni: "Abbiamo perso due giocatori molto importanti per noi in settimana, non solo Caprari anche Sala" conferma Giampaolo. "Giocatori importanti per intensità, per modo di lavorare. Davanti abbiamo quattro attaccanti, le gerarchie le deciderà il campo. Rientra in campo Bereszynski, ma ho parecchi altri dubbi legati alle condizioni fisiche dei miei giocatori". Di mercato però il mister non vuole parlare: "Dovete chiedere a Osti, di mercato non parlo più". Legittima invece la domanda su Gabbiadini, e su un suo possibile impiego dall'inizio: "In attacco non cambia nulla, o gioca lui o gioca Defrel. Che parta dall’inizio o che possa subentrare ci può stare. Preferisco non mettere i difensori dentro al posto degli attaccanti, preferisco inserire giocatori offensivi. Giocherà, ma non so se dall’inizio. Periodo di adattamento? È pur sempre calcio, alcuni concetti si imparano anche stando in campo. Io devo cercare di inserire un calciatore all’interno di una conoscenza collettiva e in determinate situazioni di gioco. Poi ci sono anche giocatori che sbagliano cose che sanno alla perfezione - conclude Giampaolo - tipo il posizionamento sul calcio di punizione che ha portato al gol della Fiorentina".