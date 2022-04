Il derby di sabato ha un peso specifico elevatissimo. Lo sa bene anche Marco Giampaolo, che sta provando a caricare la squadra e a ritrovare lo spirito di gruppo necessario per affrontare questi momenti. Ieri, ad esempio, prima dell’allenamento il tecnico ha riunito tutti i suoi giocatori in cerchio sul campo 2 del Mugnaini parlando per qualche minuto alla squadra.



In questi giorni Giampaolo sta dosando una parte tecnico-tattica e una motivazionale, dando grande importanza all'aspetto psicologico, fa sapere Il Secolo XIX. Nel corso della settimana, alterna spesso momenti di discussione con tutta la squadra a colloqui individuali, cercando di toccare i giusti tasti mentali per una squadra spenta e impaurita, in vista della stracittadina.