L'allenatore della Sampdoria Marcoha parlato ai microfoni di Primocanale dopo l'amichevole vinta sul campo del Brescia:"Tutti hanno fatto una buona gara, ho visto una squadra in linea con i comportamenti avuti in queste due settimane. Non ho interessi personali, la faccia ce la metto io e non mi devo nemmeno parare il culo. Dico le cose che ritengo giusto dire perché sono l'allenatore della squadra, mi esprimo sul piano tecnico e mi limito a quello. Poi si può ricamare, si può strumentalizzare, ma avevo fatto anche una premessa"."Abbiamo perso due calciatori titolari, Ekdal e Thorsby, e qualcosa dobbiamo fare. Dobbiamo fare le cose di cui ho parlato"."Non ho termini di paragone, non l'ho mai allenato, credo che il ragazzo debba avere tempo per riprendere quella sensibilità. Oggi quando è entrato ha fatto qualche cosa buona, ha bisogno di rodaggio. Tecnicamente è un giocatore forte, il suo primo stop è sempre in avanti. Damsgaard non è un problema, è una risorsa"."Siam partiti così e il cambiamento non ha motivo di esistere. Portiamo avanti questa idea, alcune volte abbiamo giocato con i due attaccanti, anche perché secondo me c'è un giocatore molto interessante che è, del quale si dice che potrebbe andare a giocare di qua e di là: io invece credo che possa essere un giocatore importante, nel presente o nell'immediato futuro, ha fisicità, tecnica ed è generoso. Ho già detto alla società: prima di dar via questo, bisogna pensarci".