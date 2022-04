Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato ai microfoni di Sky prima del match contro il Bologna:



"Abbiamo solo il piano A, non abbiamo il piano B. Quagliarella fuori? Non abbiamo attaccanti. L'unico attaccante di solo è lui e Caputo. Dovessimo aver bisogno di un attaccante... Bologna campo ostico? Spero che non sia così, di sovvertire la statistica che ci vede sconfitti a Bologna da tanto".