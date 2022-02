Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 4-0 contro il Sassuolo. "Sono contento per la vittoria, ci serviva contro una squadra forte e ora vado a casa con il pensiero Gabbiadini e spero non sia nulla di grave. Alla vigilia ho detto che le partite si vincono con gli attaccanti e spero non ne avremo uno in meno. Sono stato fortunato, i quattro difensori li ho allenati e mi conoscevano come Rincon e Candreva e non ho dovuto ricominciare da capo. La partita mi è piaciuta molto".



Su Sensi: "Sensi mi è piaciuto molto, il gioco lo vede prima degli altri. Mi è piaciuto un casino, non posso farlo giocare mezzala perché disperderei le sue energie fisiche e gli ho ricavato quel pezzo di campo. Sa dove giocare, quando, dove. In passato aveva già giocato lì. Ne ha beneficiato Caputo, sono contento della prestazione di tutti i calciatori".