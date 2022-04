In casa Sampdoria, una delle principali critiche mosse a mister Giampaolo dopo il pareggio con il Verona di ieri sera riguarda i cambi. A metà secondo tempo, l'allenatore ha tolto Tommaso Augello e Alex Ferrari per inserire Nicola Murru e Maya Yoshida. Il terzino italiano e il centrale giapponese sono proprio tra i due 'protagonisti' (in negativo) del gol del pareggio a firma Caprari.



Giampaolo nel post partita però ha spiegato come i cambi fossero di fatto obbligati: "Ho dovuto cambiare perché sia Ferrari che Augello me lo hanno chiesto. Ed è chiaro che quando cambi due difensori che per 80 minuti sono stati nella partita e hanno preso le misure diventa un problema". Il mister poi ha proseguito sottolineando il suo dispiacere per la vicenda: "Sono avvilito anche per questo. Bisogna morirci in campo, prima di uscire" conclude.