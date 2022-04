Verona-Sampdoria 1-1



Audero 6: deve disimpegnarsi soprattutto nel secondo tempo e lo fa bene, soprattutto nelle uscite lunghe.



Bereszynski 6: meglio sicuramente in fase difensiva, dove chiude gli spazi in modo ordinato.



Ferrari 6: qualche grattacapo lo subisce da Caprari, ma per il resto fa una gara sufficiente. Deve uscire per infortunio.

(dal 29 ' s.t. Yoshida 5,5: entra ma non crea molto. Un poco fuori dal gioco.)



Colley 6,5: ci mette più di una pezza soprattutto sulle fasce. Molto attento e preciso, gioca bene anche con il suo fisico.



Augello 5: poco in partita. Spesso lento nelle giocate, si fa vedere davvero poco.

(dal 29' s.t. Murru 5,5: non riesce ad incidere come dovrebbe.)



Vieira 6: nel primo tempo gioca sicuramente meglio, più nel vivo dell'azione.

(dal 19' s.t. Sensi 6: entra abbastanza bene in partita, anche se gli manca soprattutto la giocata negli ultimi metri.)



Rincon 6,5: premiata la voglia che dimostra nelle giocate. A centrocampo fa a spallate praticamente con tutti.

(dal 19' s.t. Ekdal 6: sufficiente e nulla più. Fa il suo, senza tentare troppo.)



Thorsby 6,5: belle incursioni in fase offensiva, cerca sempre il fraseggio con i compagni.



Candreva 5,5: inizia bene, poi si perde tra le maglie avversarie. Da sottolineare l'ottima marcatura fatta su di lui.



Sabiri 5: crea poco e spesso viene chiuso subito. Poca comunicazione con il resto dei compagni.



Caputo 7: in attacco è l'unico a creare scompiglio alla difesa veronese. Suo il gol dopo un rigore mezzo parato.

(dal 40' s.t. Quagliarella: s.v.)



Allenatore: Giampaolo 6: Samp che cerca di trovare la vittoria, anche cambiando le carte in tavola. Buon atteggiamento ma serviva qualcosa di più.