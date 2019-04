Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato ai microfoni di Skysport al termine del match vinto contro il Genoa: "Non perdere il derby è già un passo avanti, avevo sentito la statistica su di me. Ho detto che avremmo dovuto giocare due partite: una tecnica e l'altra emozionale. La partita è una corrida che ti fa spendere energie spesso inutilmente con isterismi dai quali dovevamo isolarci. Non è semplice, il derby è trascinante e vive di emozioni. Son partite difficili e cerchi di tenere la partita impegnata mentalmente sulla contrapposizione. Pronti-via siamo andati in vantaggio, idem nella ripartenza del secondo tempo. Psicologicamente per l'avversario così diventa difficile, i miei poi hanno giocato di gestione. Chiedevo ai miei di gestire meglio ma oggi si faceva fatica anche a sentirsi. Quando siamo arrivati allo stadio abbiamo sentito i cori che si mescolavano, un segno di grande civiltà. Bellissimo. Il terreno di gioco poi è stato migliorato, e favorisce lo spettacolo. Defrel è arrivato qui dopo un infortunio ed è un giocatore forte e completo: è un titolare alla stregua di tanti altri, come Caprari, Quagliarella, Gabbiadini, Saponara, Ramirez... Faccio fatica a far delle scelte. Chi gioca di più è perché ha qualità superiori alla media. Defrel mi piace molto. Quagliarella? Son più le cose che lui insegna a me che io a lui. Basta guardarlo e vedi che fa cose per cui ci insegnerà. Un saluto a Montella? Lo accolgo, dispiace per chi lascia ma lo ritrovo con piacere".