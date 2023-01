Oggi, come noto, l'Assemblea degli azionisti dellaandrà deserta per l'assenza dei possessori del pacchetto di maggioranza , ossia la famiglia. Nonostante ciò però il board dirigenziale blucerchiato sarà presente al completo nella sede di Corte Lambruschini. Il momento è delicato, molto complesso, e la Sampdoria si riunirà per fare il punto sulla situazione. A Genova si vedranno il presidenteinsieme a Antonio, Giannie Alberto. E' un evento particolare perché, nelle scorse sedute, l'unico presente è sempre stato Panconi. Secondo indiscrezioni genovesi i consiglieri avrebbero già avviato le pratiche per la, strumento fresco nell'ordinamento giuridico e ammesso dalle norme FIGC.- In casa Sampdoria, però, si presenterà nuovamente anche Alessandro, il finanziere che recentemente ha provato a rilevare il club (ha già una manciata di azioni) e che approfitterà della convocazione, a cui sarebbe stato legittimamente presente proprio in possesso dei titoli recentemente acquisiti, per incontrare il Consiglio e studiare eventuali mosse. Il convitato di pietra, in questa vicenda, è la San Quirico Holding della famiglia Garrone: alcuni spifferi parlano di un coinvolgimento del Ceo di San Quirico,, non a caso citato recentemente in un'intervista da Ferrero.- A Corte Lambruschini, però, non ci sarà soltanto la dirigenza ma anche unin rappresentanza della Gradinata. I sostenitori doriani, mobilitatisi nei giorni scorsi, hanno fatto sapere della loro presenza per vigilare su un eventuale arrivo di Ferrero ma anche per confrontarsi con la dirigenza, far notare la propria presenza e, magari, conoscere Barnaba.