Alla fine, il tanto temuto addio potrebbe davvero concretizzarsi: le strade di Riccardo Pecini e della Sampdoria sembrerebbero destinate a separarsi a breve. I prossimi giorni saranno letteralmente cruciali. Tra oggi e domani, massimo giovedì se gli impegni di entrambi non dovessero combaciare, il ds del settore giovanile blucerchiato e l'avvocato Romei si incontreranno. Il braccio destro di Ferrero salirà in Liguria per vedere il capo degli scout della Samp e per discutere del futuro.



Secondo Il Secolo XIX le sensazioni che trapelano sarebbero negative. Terminata la settimana di vacanza concessa a Pecini - settimana che odorava di pausa di riflessione - si sarebbe arrivati al summit decisivo. Alla base del possibile addio non c'è la durata del contratto, e neppure le richieste economiche o le ambizioni personali, anche perchè poche settimane fa il dirigente ha rifiutato una succosa proposta dal Napoli. Stando al quotidiano, Pecini 'non si ritroverebbe più all'interno dell'organizzazione, delle dinamiche e della programmazione della società blucerchiata'. Inoltre, c'è da tenere conto anche del legittimo desiderio del ds delle giovanili di cimentarsi in nuove sfide professionali.



Per questo motivo molto probabilmente nell'incontro dei prossimi giorni Pecini comunicherà a Romei e Ferrero la sua volontà di lasciare dopo quattro anni. Probabilmente il suo contratto, che durerebbe ancora due anni, verrà rescisso e a quel punto potrà accasarsi all'Empoli, dove troverà l'ex doriano Pietro Accardi come direttore sportivo e il direttore generale Butti. A quel punto la Samp inizierà il casting per individuare il sostituto dello scopritore dei vari Skriniar, Schick, Icardi, Bereszynski, Linetty e Andersen. Un compito non propriamente semplicissimo...