Il mistero principale in casa Sampdoria è l'incontro con Claudio Ranieri, ma ieri è stata una giornata movimentata per Ferrero. Il presidente blucerchiato è arrivato in mattinata in Liguria, ha pranzato al ristorante San Giorgio e poi si è recato in sede per i colloqui in programma con Osti e Pecini. Nessuno dei summit però avrebbe prodotto la fumata bianca sperata.



Secondo Tuttosport la discussione relativa ai rinnovi del ds e del responsabile scouting dovrebbe concludersi nell'ultimo weekend di campionato. Sono previsti infatti nuovi incontri per capire se il rapporto tra i due dirigenti e .la Samp proseguirà anche l'anno prossimo, oppure si interromperà prima.