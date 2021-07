Il nome di Vincenzo Grifo, in casa Sampdoria, è quello più caldo in vista della prossima stagione. La società blucerchiata, nelle ultime ore, ha avviato i contatti con il Friburgo per trovare l’intesa su formula e cifre del trasferimento per il cartellino del calciatore, valutato dalla squadra tedesca circa 10 milioni di euro. Il Doria sembra avere già l’assenso del calciatore, attenzione però ai possibili, repentini cambi di volontà dei suoi procuratori.



Alcune esperienze del passato insegnano: Sampnews24.com sottolinea come Grifo sia gestito dalla stessa agenzia di procuratori che cura gli interessi di Marko Raguz, François Kamano e Valon Berisha. Si tratta di giocatori, in particolare gli ultimi due, ad un passo dalla Samp in passato e poi sfumati all’ultimo.