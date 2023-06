Dejan Stankovic ha diramato la lista dei convocati per l'ultima partita stagionale della Sampdoria, al Maradona contro il Napoli, in cui non figurano ben 12 calciatori. Assenti Emil Audero, Andrea Conti, Michaël Cuisance, Filip Djuricic, Sam Lammers, Jeison Murillo, Bram Nuytink, Marios Oikonomou, Ignacio Pussetto, Jesé Rodríguez, Abdelhamid Sabiri, Harry Winks. Presenti invece i Primavera Mihailo Ivanovic (classe 2004, maglia numero 38) e Telasco Segovia (classe 2003, maglia numero 19), ai quali si aggiungono Arttu Lotjonen (classe 2004, maglia numero 40) e Samuel Ntanda (classe 2005, maglia numero 41), alla prima chiamata. Nel dettaglio l’elenco completo.



Portieri: Ravaglia, Tantalocchi, Turk.



Difensori: Amione, Augello, Günter, Lotjonen, Murru, Zanoli.



Centrocampisti: Ilkhan, Léris, Malagrida, Paoletti, Rincón, Segovia, Yepes.



Attaccanti: De Luca, Gabbiadini, Ivanovic, Ntanda, Quagliarella.