Come noto, Massimo Ferrero ha due concordati per evitare il fallimento di aziende in ballo. Uno è quello di Farvem l'altro, ancora in dubbio, è quello di Eleven Finance, società del Viperetta. La situazione ovviamente coinvolge anche la Sampdoria.



Non è ancora stata fissata infatti la data per l’adunanza dei creditori di Eleven Finance. Si tratta di un passaggio cruciale, perché senza adunanza, scrive Sampnews24.com, non si può pervenire alla votazione del piano di concordato proposto dai legali di Ferrero e in caso di assenso, all'omologa che rafforzerebbe il potere del Trust.



In questo momento il 'contenitore' in cui è stata posta la Sampdoria viene considerato a rischio per la situazione in cui versa il club doriano. I creditori di Eleven Finance avrebbero i fari puntati proprio sulla Sampdoria, da momento che dalla cessione della società di Corte Lambruschini sarebbero in teoria ricavati i fondi da impiegare come sostegno del concordato.