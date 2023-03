La situazione di Bogliasco e del centro sportivo delladiventa un caso politico. Come noto, il club blucerchiato ha contratto debiti per oltre 300mila euro con il comune in provincia di Genova, che dà in concessione alla società l'area dove sorge lo storico "Mugnaini", centro sportivo della squadra. La situazione è approdata venerdì scorso anche in, quando un Consigliere dellaha presentato un'interrogazione riguardante proprio i rapporti tra Comune e Samp ( qui il testo completo dell'interrogazione ).A stretto giro di posta è arrivata anche la replica del Sindaco di Bogliasco, Luca Pastorino, che ha commentato così la vicenda: "La Lega Nord, attraverso un suo consigliere comunale di minoranza a Bogliasco, ha chiesto die, di fatto, ha accusato l’amministrazione di non aver fatto nulla per mandare via la società dal paese. Abbiamo infatti preso atto, durante il consiglio comunale dello scorso venerdì, della richiesta di procedere con la revoca della concessione poiché la Sampdoria risulta inadempiente rispetto agli oneri da versare nei confronti del nostro Comune.Il Comune di Bogliasco ha p, credito che oggi è “coperto” dall’ombrello della procedura di Composizione Negoziata della crisi della società concesso dal Tribunale e dalla quale attendiamo sviluppi. Il Sindaco e l’amministrazione si chiedono, piuttosto, quale sia, dove la Lega è maggioranza, nei confronti di Sampdoria per l’utilizzo dello stadio Luigi Ferraris all’interno del quale il club continua a giocare"."La" ha spiegato poi Pastorino approfondendo la posizione del Comune "Una cosa che si potrebbe avviare se le cose in futuro non dovessero migliorare, personalmente mi auguro che ciò non avvenga e che la Sampdoria possa risolvere le sue difficoltà societarie, tornando a una normalità di rapporto e mantenendo la Samp sul territorio con i pagamenti in regola".