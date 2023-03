Come noto, storicamente l'impianto di allenamento dellaè a. Qui si trova il Mugnaini, centro sportivo inaugurato da Paolo Mantovani nel 1980 che ha visto transitare generazioni di calciatori blucerchiati, da Arnuzzo, Roselli e Chiorri a Vialli e Mancini, per arrivare sino ad Audero.Adesso però il futuro è nebuloso, per la Samp e pure per la concessione del terreno bogliaschino. Nella scorsa seduta di, andata in scena venerdì, è emersapresentata dal Consigliere Federico, incentrata sulla richiesta di delucidazioni in merito alle inadempienze economiche della Sampdoria, maturate negli anni. Ecco il testo della nota, pubblicato da La Voce di Genova."Il Sindaco e il delegato allo sport risultano essere, visto che il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla convenzione in essere con la Sampdoria si sta protraendo da parecchio tempo e il. Il Comune di Bogliasco deve essere attore protagonista nell’ambito della concessione dei campi alla Sampdoria.ed è assolutamente impensabile che per prendere dei provvedimenti si stia in attesa degli sviluppi legati alla possibile cessione della società calcistica. Al 31 dicembre 2022, risulta che l’U.C. Sampdoria ha maturato un, una cifra altissima che è destinare ad aumentare in questi primi mesi del 2023. Purtroppo al momento non risulta sia stato fatto nulla da parte dell’amministrazione comunale e durante la discussione dell’interrogazione da me presentata nell’ultimo Consiglio Comunale, sia il Sindaco Pastorino sia il Consigliere Albasini non hanno fornito alcuna risposta esaustiva in merito alla situazione in essere".