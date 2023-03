Oltre 200 milioni di euro. Questa è, secondo la stima più recente, emersa grazie alle valutazioni della composizione negoziata, l'esposizione debitoria della Sampdoria, calcolata da Eugenio Bissocoli, l'avvocato che in come esperto sta portando avanti, assieme al Cda blucerchiato la composizione negoziata della crisi. La cifra è addirittura superiore di circa 50 milioni rispetto a quelli stimati da Merlyn Partners e Alessandro Barnaba nell'offerta presentata lo scorso dicembre.



Le voci principali sono sostanzialmente sei: i prestiti bancari contratti durante la pandemia, garantiti da Sace e contro-garantiti dallo Stato, i mutui del centro sportivo di Bogliasco, i debiti per l'acquisto di calciatori e quelli nei confronti degli agenti, i debiti fiscali e, per concludere, i debiti commerciali e verso i fornitori. A proposito di fornitori, il decreto del tribunale prevede che i crediti pregressi maturati fino a gennaio 2023 siano congelati fino al 6 giugno, con i creditori che in questo periodo non potranno rifiutare di adempiere ai contratti, o risolverli.