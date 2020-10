L'operazione Fabio Depaoli per l'Atalanta è ormai conclusa. Il giocatore della Sampdoria si trasferirà nelle prossime ore a Bergamo, per iniziare la sua avventura alla corte di Gasperini. Il trasferimento, condotto sottotraccia e senza particolare pubblicità, si è chiuso ieri quando le parti hanno trovato l'intesa generale sulla formula.



Depaoli si trasferirà in nerazzurro con la formula del prestito oneroso a mezzo milione di euro, in modo da incentivare un eventuale riscatto da parte della Dea il prossimo anno. Le due società hanno infatti inserito anche il diritto di riscatto all'interno della trattativa, prefissando già una cifra di 6 milioni per l'ex Chievo, seguito anche dal Verona e dal Parma. In partenza, la posizione di Depaoli nelle gerarchie bergamasche sarà quella di vice Hateboer. Il ruolo sarebbe toccato a Cristiano Piccini, terzino arrivato da poco all'Atalanta via Valencia ma le cui condizioni non lasciano pienamente tranquillo lo staff di Gasperini.



A questo punto, la Sampdoria dovrà cercare di chiudere un laterale destro in grado di garantire un'alternativa a Bereszynski, attualmente unica alternativa sulla corsia non considerando la possibilità di adattare nel ruolo Morten Thorsby.