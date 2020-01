Lada qualche settimana sta cercando una soluzione low cost per puntellare la difesa. Viste le difficoltà legate all'approdo in blucerchiato di Lorenzo Tonelli, i blucerchiati si sarebbero cautelati andando a bussare alla porta dell', società con la quale il Doria ha ottimi rapporti.La dirigenza di Corte Lambruschini avrebbe chiesto a quella nerazzurra il difensore Andrea Masiello, classe 1986. La prima proposta doriana sarebbe stata formulata sulla falsariga di quelle presentate per Tonelli, ossia il prestito con obbligo di riscatto, subordinato però all'eventuale permanenza in Serie A dei blucerchiati.Si attende una risposta dell'Atalanta, anche se per Masiello non mancano gli interessamenti dall'estero. In particolare sarebbe laa tentare il calciatore: l'ex Bari sarebbe stato chiesto da alcune società dell'estremo oriente.