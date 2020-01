Dovremmo essere ormai alle ultime battute per quanto riguarda il passaggio di Lorenzo Tonelli dal Napoli alla Sampdoria. Dopo un tira e molla iniziato sin dall'apertura di mercato, la società blucerchiata e quella azzurra sembrano aver quasi trovato l'intesa per il passaggio del calciatore a Genova.



La fumata bianca per Tonelli è attesa tra domani e giovedì, ma comunque il giocatore arriverà al Mugnaini sicuramente dopo la partita di Coppa Italia che la squadra di Gattuso disputerà domani sera. In realtà, secondo Il Secolo XIX resterebbe ancora da limare una piccola distanza tra De Laurentiis e Ferrero. Il Doria e il Napoli hanno trovato l'accordo sulla formula del trasferimento, che sarà un prestito con obbligo di riscatto, ma non sulla cifra: i partenopei chiedono 2,5 milioni, da Corte Lambruschini ne offrono 2.



La Samp, considerando la squalifica di Chabot, ha fretta di arruolare Tonelli anche per averlo a disposizione domenica, quando il club genovese affronterà il Sassuolo con una difesa ridotta all'osso.