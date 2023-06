La Sampdoria sta correndo contro il tempo per presentarsi, entro il 20 giugno, con tutte le carte in regola per l'iscrizione al campionato di Serie B. Il duo Radrizzani-Manfredi in particolare è al lavoro per quanto riguarda l’accordo con i creditori per la ristrutturazione del debito. Il piano di Alessandro Barnaba prevedeva un rimborso tra il 35-45% in tre rate annuali, mentre la proposta dei due imprenditori sembra essere decisamente più interessanti.



La nuova offerta formulata da Manfredi e Radrizzani prevede infatti un rimborso del 70% del credito nominale in tre rate di pari importo. La speranza ovviamente è che i creditori, di fronte a questp accordo, diano l'ok. Alla Samp serve l'accordo con il 60% dei creditori, ricorda Telenord: superata tale soglia, il piano verrà esteso a tutti i restanti creditori e otterrà l’omologa del giudice, dopo un passaggio in tribunale. La PEC con la nuova proposta sarebbe stata inviata ieri a tutti i creditori.