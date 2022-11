I tifosi dellanon ci stanno, e rispondono a Massimoe alla sua intervista . Lo fanno senza mezzi termini, in maniera dura, esplicitando senza possibilità di interpretazione il sentire comune dei sostenitori blucerchiato in merito alle possibilità di un ritorno del Viperetta."Era lunedì 27 dicembre 2021, giorno in cui veniva annunciato il nuovo CDA della Sampdoria. Nell'immaginario collettivo, doveva esseree l'inizio di un nuovo percorso, fatto da persone tutte schierate dalla parte della Sampdoria ed in grado di portare quest'ultima in un porto sicuro," si legge nel comunicato a firma, condiviso da tutti i principali gruppi. "L'immaginario collettivo è stato ampiamente deluso. La situazione, oggi, è sconcertante a dir poco. Nonostante tutto, la nostra tifoseria ha dimostrato, in tutte le sue componenti e su ogni campo, un livello di attaccamento alla Sampdoria viscerale. Noi continueremo a canatare e a sostenerla sempre di più, perché il nostro attaccamento alla maglia della Sampdoria non conosce limiti. Ciò che però ha un limite èIl comunicato prosegue con una chiara puntualizzazione: ". Riteniamo indegna la gente incapace di assumersi le proprie responsabilità, in primis i Garrone. Sono loro che ci hanno portato, regalandogliela gratis, un delinquente, una serpe di Roma in casa., a suon di articoli, dichiarazioni, comparsate virtuali. Ci fate schifo. E sì, ci siamo rotti le palle di vedere giocatori senza voglia, dignità, onore, nulla, scendere in campo con la maglia della Sampdoria. Guardatevi allo specchio, se ci riuscite, e vergognatevi ragazzi.E' l'ora di scendere in strada. Ogni singolo sampdoriano toccato nell'orgoglio si guardi dentro e. Nel momento forse più buio della sua storia, noi tifosi siamo gli unici rimasti al suo fianco. Abbiamo deciso di scendere in strada e lo vogliamo fare insieme a tutti voi, sampdoriani veri". L'appuntamento, si legge ancora nel comunicato, è per, presso lo stadio Luigi Ferraris.