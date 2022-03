A Genova il nome di Gianlucaè diventato parecchio noto negli ultimi tempi. Il commercialista scelto da Massimo Ferrero come trustee, attualmente a tutti gli effetti l'incaricato di perfezionare la cessione della, spesso rilascia interviste e dichiarazioni in merito al futuro societario. Lo ha fatto anche ieri e oggi, suscitando apprensione nei tifosi con alcune frasi in merito al futuro. Gli stessi tifosi, attraverso la, la federazione dei clubs sampdoriani, ha diramato un duro comunicato per chiedere conto al professionista delle sue frasi. "che da mesi gestisce in via del tutto autonoma il processo di cessione della Sampdoria" ha scritto la Federclubs sul suo sito ufficiale."Contiamo ormai innumerevoli dichiarazioni, spesso ripetitive, il cui contenuto però appare davvero scarso - e la sensazione è che questa povertà di contenuti non sia solo per obbligo di riservatezza.eppure solo oggi Lei parla di “affidarsi ad advisor specializzati che vadano a ricercare acquirenti sul mercato”. Quindi rivolgiamo una semplice domanda al Sig. Vidal:?"