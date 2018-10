La solidarietà aha molte facce. La tragedia di Ponte Morandi ha attivato nuovamente la coscienza del popolo ligure, che ha lanciato numerose iniziative di solidarietà e beneficenza. E come succede ormai da anni di fronte alle emergenze, la città ha risposto alla grande. Tra le tante raccolte che in questi giorni movimentano il capoluogo, merita di essere sottolineata quella promossa dai tifosi della. I sostenitori blucerchiati da parecchie partite hanno messo in vendita delle magliette con la scritta: ". Offerta libera, con un minimo 5 euro.Ebbene, il pubblico doriano ha raccolto la bellezza di, che andranno ad aiutare gli sfollati di Ponte Morandi. L'obiettivo però è ambizioso: contro il Sassuolo per l'ultima volta saranno in vendita le t-shirt. Il fine è quello di fare 'cifra tonda', e raggiungere quota 40.000 euro. I gruppi organizzati hanno diramato anche un comunicato ufficiale in merito alla vicenda: "La raccolta per aiutare gli sfollati di Ponte Morandi ha raggiunto quota 35.840,45 euro. Ringraziamo ancora tutti coloro che hanno partecipato e contribuito a raggiungere tale somma. L’utilizzo di tali fondi vogliamo che sia pratico, utile, di beneficio immediato alle persone, alle famiglie, estromesse dalle loro case in seguito al tragico crollo del ponte. Grazie alla collaborazione del Comitato Sfollati Ponte Morandi, e del Coordinamento Volontari del Comune di Genova, siamo venuti in possesso di una lista di beni (tra cui lavatrici, frigoriferi, e cucine a gas) indicati come necessari. Ci stiamo attualmente adoperando per cercare di andare in contro a tali richieste. Vi terremo ovviamente (e come sempre) aggiornati sugli sviluppi.Siamo orgogliosi di quanto fatto sino ad ora, ma vogliamo spingerci oltre. Abbiamo un obbiettivo da raggiungere: 40.000 euro. Possiamo e dobbiamo farcela. Lunedi, in occasione di Sampdoria Sassuolo, a partire dalle 18:30, saranno in vendita all’esterno di tutto lo stadio Luigi Ferraris per l’ULTIMA VOLTA, le maglie firmate “Per Genova, i Sampdoriani”. Offerta minima 5 euro. È l’ultimo scatto, l’ultimo affondo, una nuova opportunità di dimostrare di cosa siamo capaci. Insieme raggiungiamo l’obbiettivo. Dalla parte di Genova, sosteniamo gli sfollati di Ponte Morandi.PER GENOVA, I SAMPDORIANI"