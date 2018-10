Da più parti sento già dipingere Sampdoria-Sassuolo come uno. Manteniamo la lucidità, non facciamoci prendere dalla frenesia di un inizio stagione estremamente positivo, sì, ma ancora troppo incerto. Anche perché la corsa a quel settimo posto che ti porta nelle Coppe – seppur dall’ingresso di servizio – è più serrata che mai. Ci sono almeno 4-5 squadre che possono ambire a tale obiettivo. Piuttosto, penso che sia il caso di sottolineare un altro particolare: la gara contro i neroverdi metterà Marco Giampaolo di fronte alSarebbe meglio definirla ‘responsabilità’, che rende meglio l’idea. Ma forse per la prima da quando allena, il mister della Samp ha ampia disponibilità di uomini, mezzi e soluzioni. Non ha bisogno di inventarsi nulla, deve solo amministrare, gestire al meglio e prendere le decisioni azzeccate. Sono curioso di vedere come reagirà di fronte a questa novità, perché non è così scontato riuscirci bene.L’utopia ‘Giampaoliana’ prevede. Ovviamente, si tratta di un ideale irraggiungibile: non ci riescono neppure le squadre di top club ad approntare una rosa del genere, figurarsi quelle di media classifica. Eppure la Samp quest’anno ci è andata vicina, e probabilmente ha consegnato al suo tecnico. L’unica incognita post mercato era il rendimento di Defrel, e l’eventuale assenza di un rincalzo per il reparto avanzato: ma l’andamento dell’attaccante francese e l’inossidabile qualità di Quagliarella hanno spazzato via tutte le nubi. Subito dietro scalpitano Caprari (fresco di Nazionale) e Kownacki che forse sarà ancora un po’ acerbo per reggere il peso dell’attacco come centravanti di riferimento della Samp, ma nel frattempo si è diplomato capocannoniere assoluto nelle qualificazioni agli Europei Under 21. Ha fatto 10 gol in 9 partite, di solito la squadra che vanta un simile primato lo pubblicizza, eccome. Tanto per dire, Schick a suo tempo ne aveva messsi a segno meno, arrivando a 8 reti.In difesa, il Doria può contare sull’intoccabile Andersen – Giampaolo preferirebbe rinunciare alle mutande, piuttosto che al danese –“Andersen può giocare da tutte e due le parti, Tonelli meglio a destra e Colley a sinistra” aveva detto proprio il mister. Tradotto: ". Anche in porta, la Samp vanta tre garanzie: c’è la sorpresa Audero, Belec che fa il titolare della sua Nazionale e Rafael reduce dall’esperienza a Napoli, con una stagione persino da primo portiere. Dubbi solo sulle fasce: se Bereszynski può essere sostituito da Sala, a sinistra l’oggetto misterioso Tavares inquieta un po’ come alternativa a Murru.la cornucopia blucerchiata offre Praet, Barreto, Linetty e Jankto come mezz’ali, Ekdal e il titolare dell’Under 20 inglese Ronaldo Vieira in regia. E sulla trequarti… beh, sulla trequarti c'è l'imbarazzo della scelta con Saponara, Ramirez e il jolly Caprari. Fare di meglio era difficile.Nessun allenatore lo ammetterà mai, perché è politicamente molto, molto scorretto, ma alle volte. Toglie alibi dal punto di vista psicologico, e aumenta esponenzialmente il rischio di. Il pericolo di bruciare un giocatore magari valido per mancanza di spazi esiste ed è concreto: vuoi mettere poi i rimpianti? Per questo sarà interessante vedere come gestirà Giampaolo questa situazione tutta nuova. Per carità, dopo la morìa di metà settembre, sia lui che i tifosi della Samp tireranno un sospiro di sollievo, e il campionato è lungo, tortuoso e complesso. Ma reinterpretando De Gregori, è “(anche) da questi particolari che si giudica un allenatore”.Instagram@lorenzomonaldoTwitter@MontaldoLorenzo