Uno dei nomi nuovi per l'attacco della Sampdoria è quello della punta Fabio Borini. Viste le difficoltà incontrate con il Friburgo per Vincenzo Grifo, i blucerchiati avrebbero messo il mirino anche sulla Turchia, e in particolare in casa del Fatih ​Karagumruk, dove attualmente gioca l'ex Liverpool.



Borini, classe 1991, si è trasferito nel club di Istanbul a dicembre 2020, dopo essere stato svincolato dal Verona. La Samp lo aveva già seguito durante il mercato invernale del 2019, prima che approdasse in gialloblù. Secondo Alfredo Pedullà ci sarebbero anche già stati i primi contatti tra le parti per riportare il giocatore in Serie A.