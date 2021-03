Le voci di mercato attorno ad Emil Audero hanno già cominciato a circolare a Genova, sponda Sampdoria. Per questo motivo il club blucerchiato sta valutando le alternative, e una conduce ad un giocatore 'fatto in casa' dai blucerchiati. Si tratta di Wladimiro Falcone, estremo difensore classe 1995 acquistato nel 2011 dalla società genovese.



Quest'anno, Falcone si sta mettendo in mostra alla sua prima stagione di Serie B in carriera, dopo le esperienze con Gavorrano e Lucchese in Lega Pro. La squadra calabrese naviga sui bassifondi della classifica cadetta, attualmente è sedicesima, ma le prestazioni del numero uno hanno attirato l'attenzione della Samp.



Secondo Il Secolo XIX Osti e Pecini starebbero valutando con attenzione la stagione del portiere ventiseienne (compirà gli anni tra pochi giorni) e in caso di addio di Audero, se ci sarà condivisione di vedute con il prossimo allenatore della Samp, Falcone potrebbe diventare il nuovo portiere per la stagione 2021/2022.