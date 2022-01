Il Genoa è una delle protagoniste di questa sessione di mercato di gennaio, tra le squadre più attive di tutta la Serie A. In città, però, si stanno muovendo anche i cugini della Sampdoria, che dopo le settimane difficili dell'arresto di Ferrero hanno ora trovato in Marco Lanna il nuovo presidente e puntano a regalare a Roberto D'Aversa dei rinforzi per il girone di ritorno. Delle occasioni, come Tomas Rincon, appena arrivato dal Torino; con un sogno, per cui i contatti sono appena cominciati: Vincenzo Grifo.



L'IDEA - L'idea della Samp è quella di portare finalmente in Serie A l'italiano di Germania in prestito con diritto di riscatto. Una trattativa che non si preannuncia facile, visto che il Friburgo, con cui Grifo ha segnato cinque gol e fornito sette assist ai compagni in questa stagione, è una delle sorprese della Bundesliga. Ma un tentativo i blucerchiati lo stanno facendo, pronti a realizzare anche un altro desiderio, quello dello stesso calciatore, che non ha mai nascosto la sua voglia di Italia.



SOGNANDO L'ITALIA - "La Serie A è un sogno per me", ha dichiarato qualche mese fa l'esterno, che era stato preconvocato dal ct Roberto Mancini per l'Europeo della scorsa estate. "Seguo sempre il campionato italiano, sin da quando ero solo un bambino". Parole che la dirigenza della Samp sta provando a trasformare in realtà: il "Beckham della Foresta Nera", come lo chiamano i tifosi in Germania per la sua abilità nei calci da fermo, vuole tornare a casa.