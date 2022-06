Tra i giocatori monitorati dalla Sampdoria in vista della prossima stagione, e suggeriti anche da Marco Giampaolo, c'è pure quello di Adam Ounas, esterno offensivo algerino di proprietà del Napoli. Il giocatore, già accostato in passato alla Samp, potrebbe avere alcune delle caratteristiche care all'allenatore doriano.



Secondo La Gazzetta dello Sport la Samp potrebbe iniziare a ragionare con il Napoli per il calciatore già dalla prossima settimana. Ovviamente, la formula proposta agli azzurri non sarebbe quella di un'acquisizione, quanto piuttosto di un trasferimento in prestito.