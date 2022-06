Le sirene di mercato sembrano non aver convinto Albin Ekdal. Il centrocampista della Sampdoria molto probabilmente proseguirà la sua avventura in blucerchiato, anche se il suo attuale contratto scade proprio in questi giorni.



Lo svedese aveva ricevuto alcune offerte, ma pare convinto a prolungare il suo accordo, augurandosi di tornare protagonista con Giampaolo dopo i problemi di fascite plantare che lo hanno condizionato durante questa stagione. La nuova intesa, su base annuale fino a giugno 2023, secondo Tuttosport verrà firmata al rientro dalle vacanze del calciatore. Ekdal, a Genova dal 2018, si legherà quindi ai colori blucerchiati per una quinta stagione.