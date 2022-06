Spunta un altro tentativo per l'acquisizione della Sampdoria. L'ultimo ad averci provato, in ordine cronologico, è Ivano Bonetti , insieme ad un socio di Bari e con l'appoggio di un gruppo arabo. Secondo Il Secolo XIX l'ex giocatore di Sampdoria (61 presenze) e Genoa (86 presenze) si sarebbe messo in contatto con Franco di Silvio, barese di origine ma residente tra Bologna e Bourg-la-Reine in Francia, di professione imprenditore cinematografico.



Di Silvio aveva già provato l'acquisto del Foggia in passato e recentemente della Salernitana, ma la sua offerta era stata giudicata “carente di requisiti e/o delle condizioni imposte dall’atto di trust”. Bonetti nel tentativo di acquisto della Sampdoria sarebbe sostenuto anche dalla famiglia qatariota degli Al Thani, proprietari del Psg ma anche del Malaga. Di Silvio avrebbe già contattato Gianluca Vidal, ma mancherebbero ancora alcuni documenti necessari a superare i tre step prima dell’ingresso in data room, in particolare quello che dimostra di avere la disponibilità per sostenere acquisto e gestione del club.