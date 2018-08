Il mercato degli svincolati potrebbe rappresentare un serbatoio per la Sampdoria specialmente per quanto riguarda l'attacco, rimasto privo di una prima punta in grado di garantire affidabilità al reparto. I blucerchiati, nell'ultimo giorno di mercato, cercavano disperatamente un centravanti ma alla fine a Genova è approdato Saponara, che consentirà a Giampaolo di avanzare Caprari colmando il vuoto nel reparto. Nonostante ciò però la sensazione è che in avanti al Doria manchino numericamente i gol: ecco perchè da Corte Lambruschini starebbero vagliando anche le occasioni tra gli svincolati.



Stando a Il Secolo XIX, alla Samp ogni giorno verrebbero proposti alcuni profili. Uno sarebbe quello di Marco Borriello, libero dopo l'esperienza alla Spal. Secondo l'entourage del giocatore, l'ex centravanti di Milan e Genoa avrebbe ancora la possibilità di dire la sua in Serie A, i blucerchiati avrebbero però già rifiutato la proposta. Ci sarebbero però anche altri nomi al vaglio: ad esempio Samir Nasri, 31 anni, che nel giro di pochi mesi avrà scontato la squalifica per doping. L'anno scorso ha giocato all'Antalyaspor, in Turchia: soltanto 8 presenze ad inizio stagione, prima dei sei mesi di stop forzato imposti dalla Uefa. La speranza potrebbe essere quella di rilanciare il giocatore a Bogliasco.



Nella lista degli svincolati ci sono altri calciatori piuttosto noti. Jerry Mbakogu, 25 anni, grande protagonista qualche anno fa della promozione del Carpi in Serie A, è libero dopo aver rescisso il suo contratto con la società emiliana. Il nigeriano l'anno scorso ha giocato 26 partite in Serie B con la maglia biancorossa, segnando 6 gol. Altri calciatori attualmente in cerca di una sistemazione sono Paulinho, ex Livorno ed ex obiettivo doriano, oggi 32 anni, o l'ex Santos Nilmar, 34 anni. Tutte idee per il momento, non ci sarebbe nessuna trattativa in corso, specialmente per quanto riguarda gli ultimi nomi. Ma la Samp resta attenta, in attesa di un'occasione.