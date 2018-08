La tegola Dennis Praet ha complicato parecchio i piani di mister Marco Giampaolo in vista della partita con l'Udinese. Per la Sampdoria, comunque, si tratta di un sospiro di sollievo 'a metà': "trauma al ginocchio sinistro" dopo uno scontro in allenamento, con un "leggero interessamento del legamento collaterale". Il problema sarebbe potuto essere peggiore se avesse coinvolto il menisco, ma Praet sarà comunque costretto a saltare alcune gare dei blucerchiati.



Il centrocampista belga non verrà sicuramente convocato per la trasferta di Udine. Il giocatore rimane comunque fiducioso di poter recuperare per Samp-Napoli, ha già iniziato le terapie del caso ma la linea che filtra da Corte Lambruschini è quella della cautela. E' probabile che la Samp non affretti i tempi, approfittando anche della sosta: il rientro di Praet potrebbe così slittare al 16 settembre, per Frosinone-Samp.