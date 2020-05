In casa Sampdoria c’è sempre una grande tematica di cui discutere: è quella relativa al taglio degli stipendi dei giocatori, perché manca ancora l’accordo tra la squadra e la dirigenza sulla percentuale da decurtare. Ieri mattina l’allenamento è stato preceduto da un confronto di spogliatoio di una decina di minuti, andato in scena al centro del campo. Presenti Ranieri, lo staff e i



Per primo ha parlato Ranieri, dal momento che l'allenatore si dice preoccupato per una vicenda che si sta trascinando da troppo tempo. Il mister blucerchiato teme che qualcuno possa ‘distrarsi’ per vicende extra campo, mentre le settimane post ripresa saranno cruciali per la Sampdoria. In seguito è stato il turno di Quagliarella, poi sono intervenuti Audero, delegato sindacale della Samp, e Ramirez.



L'accordo tra società e squadra sui tagli come detto non c'è ancora, proseguono quindi secondo Il Secolo XIX i negoziati tra Corte Lambruschini e i giocatori con i loro procuratori. L’obiettivo della Samp logicamente è quello di arrivare il prima possibile a una soluzione che vada bene a tutti, in modo tale da risolvere la vicenda prima della ripresa.