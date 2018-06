Quella di ieri è stata una giornata particolarmente movimentata per la Sampdoria, alle prese con tantissime situazioni: l'incontro con il Napoli per Torreira, le voci su Pradè e gli incessanti rumors di mercato che si stanno rincorrendo in questi giorni. Per i dirigenti blucerchiati però la giornata milanese è stata anche teatro di tanti incontri con agenti e intermediari.



Dopo pranzo infatti gli uomini mercato di Corte Lambruschini hanno incontrato Chekik Fall, il nuovo agente di Omar Colley. Il centrale classe 1992 di proprietà del Genk è l'obiettivo numero uno per la difesa, l'accordo con l'entourage del calciatore c'è già, a questo punto la Samp dovrà necessariamente trattare con il Genk. I blucerchiati hanno incontrato anche Gabriele Giuffrida, aggiunge Il Secolo XIX: è un intermediario e agente, molto vicino alle vicende del club di Massimo Ferrero.