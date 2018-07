Il pomeriggio di ieri è stato molto intenso per la Sampdoria, che ha incontrato numerose società per sviluppare svariate tematiche di mercato. I blucerchiati hanno visto il Frosinone per la cessione di Jacopo Sala, poi alla sera il Doria ha ricevuto il Palermo per La Gumina. All'uscita di Palazzo Parigi a Milano, l'avvocato Antonio Romei ha svicolato brevemente le domande sull'attaccante classe 1996: "E' un giocatore che ci piace, lo ha detto anche il presidente, ma non me ne sto occupando io" ha spiegato il braccio destro di Ferrero, come riporta Sampnews24.com.



Nel pomeriggio invece la Samp aveva appuntamento con la Juventus, e in particolare con Fabio Paratici. Nomi di cui parlare ce ne sono ovviamente parecchi: i bianconeri hanno seguito Dennis Praet e Bartosz Bereszynski, mentre la dirigenza blucerchiata pare aver chiesto nuovamente informazioni sul giovane portiere Emil Audero, di proprietà della Juve.

Anche in questo caso, Romei si è trincerato dietro ad un laconico "Non c'è niente da dire", anche perchè effettivamente il principale obiettivo doriano per la porta resta il brasiliano Jandrei. La trattativa ha subito qualche piccolo intoppo nelle scorse ore, ma sembra ugualmente destinata alla chiusura e da Corte Lambruschini restano fiduciosi in merito.