Vacanze finite per la Sampdoria di Marco Giampaolo, che da oggi comincerà ufficialmente la stagione 2018-2019. Da questa mattina, presso il Laboratorio Albaro, i blucerchiati inizieranno le visite mediche e i test atletici: parte della truppa doriana li sosterrà oggi, e gli altri domani. Al pomeriggio invece in entrambi i giorni la squadra tornerà in campo a Bogliasco, alle 16, per un primo allenamento leggero e soprattutto per il primo contatto con Giampaolo. Sarà anche l'occasione per ammirare dal vivo per la prima volta i due volti nuovi, ossia Colley e Alessandro Ferrari, che comunque sono già in città da qualche giorno.



ASSENTI - A Bogliasco non ci saranno né Silvestre né Ricky Alvarez: la dirigenza della Samp, insieme a Giampaolo, ha deciso di concedere al difensore e al trequartista qualche giorno extra per trovare una nuova squadra. Neppure Gaston Ramirez si sottoporrà ai test, ma il caso è diverso: l'uruguaiano scalpita, è a Genova già da qualche giorno e ha già svolto i test la settimana scorsa, facendo anche già qualche comparsata al Mugnaini. Oggi ovviamente non si vedranno neanche i giocatori impegnati al Mondiale: Linetty, Bereszynski e Kownacki rientreranno dalle ferie il 15 luglio, e raggiungeranno direttamente il ritirio. Torreira invece non tornerà più a Genova: dopo la Russia volerà a Londra, per le visite mediche con l'Arsenal.



PONTE DI LEGNO - Sabato la Sampdoria riposerà, poi domenica i blucerchiati partiranno alla volta di Ponte di Legno, sede del ritiro blucerchiato ormai da qualche stagione. Il Doria è atteso da 20 giorni di allenamenti serrati, stile Giampaolo, che i tifosi potranno seguire a differenza di quanto accade a Genova. Il cantiera ancora in corso al Mugnaini infatti impedirà ai tifosi di assistere agli allenamenti di oggi e domani a Bogliasco.